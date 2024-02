Patterson-UTI Energy, Inc. est un fournisseur de services de forage et de complétion aux sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis et dans d'autres pays sélectionnés, y compris des services de forage à façon, des services intégrés de complétion de puits et des services de forage directionnel aux États-Unis. La société propose également des solutions de forage spécialisées aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans de nombreuses autres régions du monde. Ses segments comprennent les services de forage, les services de complétion et les produits de forage. Le segment des services de forage comprend le forage à façon, le forage directionnel, la technologie des champs pétrolifères et les activités de contrôle électrique et d'automatisation. Le segment des services de complétion comprend les activités de complétion de puits, notamment la fracturation hydraulique, le filage et le pompage, l'assistance à la complétion, la cimentation et le pompage sous pression. Le segment des produits de forage comprend la fabrication et la distribution de trépans.

