Peapack-Gladstone Financial Corporation est une société holding bancaire. La principale filiale de la société est la Peapack-Gladstone Bank (la Banque), une banque commerciale agréée par l'État. Ses secteurs d'activité sont la banque et Peapack Private. Le secteur bancaire comprend les activités de prêts commerciaux (y compris le financement des entreprises et des industries (C&I) et des équipements), immobiliers commerciaux, multifamiliaux, résidentiels et à la consommation, les services de gestion de trésorerie, les services de conseil C&I, la gestion de séquestre, la génération de dépôts, l'exploitation de guichets automatiques, les services bancaires par téléphone et par Internet, les services de cartes de crédit pour les commerçants et les ventes d'assistance à la clientèle. Le segment Peapack Private comprend les services de gestion des investissements pour les particuliers et les institutions, les services de fiducie personnelle, y compris les services d'exécuteur testamentaire, de fiduciaire, d'administrateur, de dépositaire, et d'autres services de planification financière et de conseil. Ce segment comprend également l'activité de la filiale du Delaware, PGB Trust and Investments of Delaware.

Secteur Banques