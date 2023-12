Les fabricants de médicaments, dont Pfizer, Sanofi et Takeda Pharmaceutical, prévoient d'augmenter les prix de plus de 500 médicaments aux États-Unis au début du mois de janvier, selon les données analysées par le cabinet d'études de santé 3 Axis Advisors.

Ces hausses de prix sont attendues alors que l'industrie pharmaceutique se prépare à ce que l'administration Biden publie en septembre des prix fortement réduits pour dix médicaments coûteux, et qu'elle continue à faire face à une inflation et à des coûts de fabrication plus élevés.

En vertu de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président Joe Biden, le programme de santé public Medicare pourra négocier directement les prix de certains médicaments à partir de 2026.

Les inquiétudes grandissent également quant à une nouvelle perturbation des chaînes d'approvisionnement due à un conflit prolongé au Moyen-Orient, les chargeurs étant contraints d'interrompre ou de détourner le trafic de la mer Rouge, la principale route commerciale est-ouest du monde.

Trois entreprises, dont GlaxoSmithKline, qui a déclaré la semaine dernière qu'elle réduirait les prix de certains médicaments contre l'asthme, l'herpès et l'épilepsie pour 2024, devraient également baisser les prix d'au moins 15 médicaments uniques en janvier, selon les données.

Ces réductions interviennent alors que plusieurs entreprises ont déjà annoncé des baisses de prix pour les insulines au début de l'année, afin d'éviter les pénalités qui auraient pu être imposées en vertu de la loi sur le plan de sauvetage américain de 2021 si elles avaient maintenu des prix élevés.

En vertu de cette loi, les entreprises pharmaceutiques sont tenues d'accorder une ristourne au programme Medicaid si l'augmentation des prix des médicaments est supérieure à l'inflation ; à partir de janvier 2024, ces ristournes pourront même être supérieures au coût net réel du médicament.

"Toutes les anciennes grandes insulines à succès vont être jetées sous les pneus de cette politique", a déclaré Antonio Ciaccia, président de 3 Axis.

Les changements portent sur les prix de liste, qui n'incluent pas les rabais accordés aux gestionnaires des prestations pharmaceutiques ni d'autres remises.

Les fabricants de médicaments n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

10 % OU MOINS

Les fabricants de médicaments ont largement maintenu les augmentations à 10 % ou moins - une pratique industrielle suivie par de nombreux grands acteurs depuis qu'ils ont été critiqués pour leurs trop nombreuses hausses de prix au milieu de la dernière décennie.

Même les taux d'inflation élevés n'ont pas incité les fabricants de médicaments à accélérer leurs augmentations de prix pour les produits déjà lancés.

M. Ciaccia a déclaré qu'il avait supposé l'année dernière qu'en raison de l'inflation, associée aux préoccupations concernant le plan américain de négociation des prix des médicaments dans l'IRA, "vous verriez la proverbiale pédale au métal". Mais les cinq dernières années ont été essentiellement les mêmes".

Les augmentations de prix médianes ont oscillé autour de 5 % depuis 2019, selon les données de 46brooklyn, un organisme à but non lucratif de fixation des prix des médicaments lié à 3 Axis.

Pour la deuxième année consécutive au moins, Pfizer a annoncé le plus grand nombre d'augmentations de prix en janvier, représentant plus d'un quart de tous les médicaments pour lesquels des hausses sont prévues. Le fabricant de médicaments basé à New York augmentera les prix de 124 marques de médicaments uniques et appliquera une augmentation supplémentaire à 22 marques de médicaments de sa filiale Hospira.

Baxalta, propriété de Takeda-, a annoncé le deuxième plus grand nombre d'augmentations de prix, avec 53 hausses prévues à ce jour, suivi par le fabricant belge UCB Pharma, qui a l'intention d'augmenter les prix de 40 médicaments uniques.

Sanofi, qui s'est engagé à réduire en 2024 les prix de la plupart de ses produits insuliniques prescrits au début de l'année, augmentera notamment les prix de ses vaccins contre la fièvre typhoïde, la rage et la fièvre jaune de 9 % chacun en janvier.

D'autres prix de médicaments seront probablement annoncés au cours du mois de janvier, qui est historiquement le mois au cours duquel les fabricants de médicaments augmentent le plus leurs prix.

En 2023, les fabricants de médicaments ont augmenté les prix de 1 425 médicaments, en baisse par rapport à 2022, où ils avaient augmenté les prix de 1 460 médicaments, selon les données publiées par 46brooklyn.

Alors que les fabricants de médicaments ont réduit leurs augmentations de prix pour les médicaments établis, les prix des médicaments nouvellement lancés ont atteint des niveaux record.

En 2022, le prix des médicaments nouvellement lancés a dépassé les 220 000 dollars, contre environ 180 000 dollars au cours des six premiers mois de 2021, ce qui représente une augmentation de plus de 20 %. Cela correspond à une étude publiée par le JAMA sur les prix des médicaments, qui a montré qu'entre 2008 et 2021, les prix de lancement des médicaments aux États-Unis ont augmenté de 20 % par an. (Reportage de Michael Erman, édition de Josephine Mason et Mark Potter)