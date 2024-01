PNE AG, anciennement PNE Wind AG, est une société d'énergie renouvelable basée en Allemagne. La société développe des parcs éoliens terrestres et offshore. Elle opère à travers deux segments. Le segment de la production d'électricité couvre la production d'électricité à partir de l'exploitation de ses propres parcs éoliens, et le segment de la projection d'éoliennes couvre les activités allant de la prospection initiale du site à la procédure d'approbation, en passant par le financement, la construction clé en main, l'exploitation et le repowering, ainsi que les services connexes. La Société opère sous les marques PNE et WKN et est active par le biais de filiales et de coentreprises en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Canada. Les parcs éoliens offshore de la société sont principalement situés en mer du Nord et les parcs éoliens terrestres se trouvent dans de nombreux pays d'Europe, ainsi qu'en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Canada. Outre l'énergie éolienne, PNE AG recherche des solutions dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, du stockage de l'électricité et des technologies de conversion de l'énergie en gaz, en mettant l'accent sur l'hydrogène.