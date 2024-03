Pop Mart International Group Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de jouets pop. La propriété intellectuelle (PI) est au cœur de ses activités. Elle a mis en place une plate-forme intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle des jouets pop, y compris le développement des artistes, l'exploitation de la PI, l'accès des consommateurs et la promotion de la culture des jouets pop. La société développe un large éventail de produits de jouets pop sur la base de ses PI. Les produits de sa marque Pop Mart sont principalement classés en boîtes pour aveugles, figurines, poupées à articulation sphérique (BJD) et accessoires. La société exerce ses activités sur le marché chinois et sur les marchés étrangers.

Secteur Détaillants autres spécialités