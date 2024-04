Popular, Inc. (Popular) est un holding financier. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), qui comprend ses activités à Porto Rico, et Banco Popular North America (BPNA), qui comprend ses activités sur le continent américain. La société exerce ses activités à Porto Rico, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Le secteur BPPR de la société fournit des services bancaires de détail, hypothécaires et commerciaux par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, Banco Popular de Puerto Rico, ainsi que des services de crédit-bail et de financement automobile et d'équipement, de banque d'investissement, de courtage et d'assurance par l'intermédiaire de filiales spécialisées. Le secteur BPNA de la société comprend Popular North America, Inc. (PNA), qui agit en tant que société holding pour ses activités aux États-Unis. Elle exploite également la filiale de PNA, E-LOAN, Inc. Les activités bancaires de BPNA aux États-Unis sont basées à New York, en Floride et dans le New Jersey, sous le nom de Popular Community Bank.

Secteur Banques