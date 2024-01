Communiqué officiel de POWERSCHOOL HOLDINGS, INC.

PowerSchool apporte le potentiel de transformation de l’IA de la maternelle au secondaire grâce à l’intégration de modèles d’IA déployés sur l'ensemble de sa plateforme de produits et de données avec le lancement de PowerBuddy, l’assistant génératif optimisé par l’IA

PowerSchool (NYSE : PWSC), le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’éducation de la maternelle au secondaire (K-12) en Amérique du Nord, annonce aujourd’hui la prochaine évolution de sa plateforme d’IA avec le lancement de PowerSchool PowerBuddy™, un assistant optimisé par l’IA pour toutes les parties prenantes dans le secteur de l’éducation.

L'écosystème d'IA de PowerSchool fondé sur des principes d'IA responsable profite de manière unique à toutes les parties prenantes essentielles au parcours éducatif d’un élève. Grâce à leur propre PowerBuddy, chaque élève, parent, éducateur, conseiller et administrateur dispose maintenant d'un accès sûr et sécurisé à des conseils, des informations et des ressources individualisés, aidant les étudiants à recevoir le meilleur soutien social, émotionnel et académique avec une approche sans précédent.

Contrairement à d’autres offres uniques d’IA, l’écosystème IA complet de PowerSchool est spécifiquement conçu pour « déployer l'IA dans les données ». Cette approche différenciatrice respecte les normes rigoureuses de confidentialité, d’éthique et de sécurité établissant une méthode moderne de mise en œuvre responsable et innovante de l’IA dans l’éducation.

PowerBuddy est un assistant d'IA conversationnel actuellement en phase pilote et sera disponible pour l’année scolaire 2024-2025 pour soutenir les progrès des élèves en classe et en dehors.

PowerBuddy sera initialement incorporé à Schoology Learning offrant aux étudiants une assistance individuelle à la demande pour leurs devoirs et des parcours sur mesure transformant l’apprentissage traditionnel en une expérience immersive et engageante. Les enseignants seront en mesure d’utiliser PowerBuddy pour générer des plans de leçons, automatiser la création de tests et d’évaluations dans les domaines de performance, et personnaliser les devoirs à grande échelle, leur permettant de gagner du temps pour se concentrer sur ce qui est le plus important — l’interaction avec les élèves. De plus, il offrira une orientation pédagogique et professionnelle individualisée par l’intermédiaire de Naviance CCLR pour les conseillers et les étudiants. Les parents peuvent accéder à PowerBuddy dans My PowerSchool pour se renseigner sur les performances scolaires de leur enfant et d’autres informations pertinentes. Ils recevront des alertes proactives si leur enfant prend du retard, favorisant la transparence et donnant aux parents les moyens de participer à l’éducation de leur enfant. De plus, PowerBuddy offrira des ressources personnalisées et approuvées d’apprentissage académique et socio-émotionnel de ContentNav pour les soutenir activement dans l’apprentissage de leur enfant. Les administrateurs peuvent également poser des questions en langage naturel sur leurs données dans Analytics & Insights et PowerSchool SIS pour démocratiser les informations en vue de la prise de décisions. PowerBuddy sera par la suite étendu à l’ensemble de l’écosystème PowerSchool. La solution sera neutre vis-à-vis des systèmes et s’intégrera à la plupart des outils technologiques pédagogiques, y compris les produits non PowerSchool.

« Cette journée ouvre un chapitre passionnant dans la concrétisation de l’éducation personnalisée — une étape qui était jusqu'à présent inaccessible à grande échelle », déclare Shivani Stumpf, Chief Product and Innovation Officer, PowerSchool. « En plus de soutenir les parents, les enseignants et les éducateurs, PowerBuddy aide chaque enfant à cultiver une véritable passion pour l’apprentissage, guidée par la conception intentionnelle d’expériences sûres, solidaires, inspirantes et personnalisées utilisant l’IA. »

PowerSchool offre des capacités d'IA inégalées pour l'écosystème pédagogique :

Conception sécurisée : comme toute l’IA déployée sur la plateforme de PowerSchool, PowerBuddy a été développé en utilisant des principes d’IA responsable et adapté spécifiquement pour l’éducation de la maternelle au secondaire. Contrairement à d’autres entreprises qui exigent des districts qu’ils partagent leurs données, PowerSchool déploie l'IA dans les données des districts , éliminant ainsi les lacunes d’autres solutions qui nécessitent un transfert de données vers des applications d’IA. Cette approche offre un niveau de sécurité inégalé pour protéger les informations des élèves.

comme toute l’IA déployée sur la plateforme de PowerSchool, PowerBuddy a été développé en utilisant des principes d’IA responsable et adapté spécifiquement pour l’éducation de la maternelle au secondaire. Contrairement à d’autres entreprises qui exigent des districts qu’ils partagent leurs données, PowerSchool , éliminant ainsi les lacunes d’autres solutions qui nécessitent un transfert de données vers des applications d’IA. Cette approche offre un niveau de sécurité inégalé pour protéger les informations des élèves. Une intégration optimale : contrairement à d’autres applications autonomes, PowerSchool AI est intégré dans les produits que les éducateurs, les étudiants et les parents utilisent tous les jours afin qu’ils ne soient pas obligés d’apprendre un nouveau système alors que les éducateurs sont déjà surmenés.

contrairement à d’autres applications autonomes, PowerSchool AI est intégré dans les produits que les éducateurs, les étudiants et les parents utilisent tous les jours afin qu’ils ne soient pas obligés d’apprendre un nouveau système alors que les éducateurs sont déjà surmenés. Une personnalisation inégalée : l’IA s’intègre aux produits PowerSchool, largement utilisés quotidiennement par des millions d’étudiants et d’éducateurs. Cette intégration permet aux utilisateurs de bénéficier d’un soutien personnalisé grâce à une vision à 360 degrés des données des élèves et des éducateurs dérivées de la suite de produits intégrés de PowerSchool, contrairement à d’autres solutions d’IA autonomes. En outre, la société tire parti de sa plateforme de données K-12, reconnaissant que l’efficacité de l’IA repose sur des données exhaustives. La plateforme joue un rôle crucial dans la suppression de la compartimentation des données, en fournissant des capacités spécifiques à l’éducation spécialement conçues pour améliorer la fonctionnalité globale du système d’IA.

l’IA s’intègre aux produits PowerSchool, largement utilisés quotidiennement par des millions d’étudiants et d’éducateurs. Cette intégration permet aux utilisateurs de bénéficier d’un soutien personnalisé grâce à une vision à 360 degrés des données des élèves et des éducateurs dérivées de la suite de produits intégrés de PowerSchool, contrairement à d’autres solutions d’IA autonomes. En outre, la société tire parti de sa plateforme de données K-12, reconnaissant que l’efficacité de l’IA repose sur des données exhaustives. La plateforme joue un rôle crucial dans la suppression de la compartimentation des données, en fournissant des capacités spécifiques à l’éducation spécialement conçues pour améliorer la fonctionnalité globale du système d’IA. Fourniture à grande échelle : à la différence d’autres produits sur le marché, PowerSchool a la capacité éprouvée de soutenir des districts de toute taille grâce à une connaissance approfondie de l’écosystème éducatif, y compris les exigences de l’État, du territoire et des districts, tous protégés par un protocole de protection et de confidentialité des données de premier plan.

à la différence d’autres produits sur le marché, PowerSchool a la capacité éprouvée de soutenir des districts de toute taille grâce à une connaissance approfondie de l’écosystème éducatif, y compris les exigences de l’État, du territoire et des districts, tous protégés par un protocole de protection et de confidentialité des données de premier plan. Neutralité vis-à-vis des systèmes : les districts peuvent tirer parti de toutes les données provenant d’outils technologiques qu’ils utilisent déjà pour obtenir les informations et le soutien personnalisés les plus précis et holistiques.

« Avec la vision de PowerSchool d'exploiter les capacités de l’IA pour transformer les données en objectifs exploitables qui aident à atteindre de meilleurs résultats pour les étudiants, nous nous sentons incroyablement optimistes pour l'avenir », déclare Joseph Nettikaden, Chief Information Officer, Esol Education, ÉAU.

« PowerSchool révolutionne l’éducation à l’échelle mondiale en exploitant une IA spécialement conçue pour l’éducation K-12 afin de permettre à nos enseignants et à notre personnel de changer la donne et d'aider les jeunes à construire leur avenir », déclare le père Jose Alarico Carvalho, directeur de la Father Agnel School en Inde. « Cet assistant optimisé par l’IA va dynamiser l’apprentissage, promouvoir la collaboration et renforcer l’efficacité d’une manière inédite. Notre école a toujours été à l'avant-garde du changement et je suis ravi de m’associer à PowerSchool dans cette initiative de transformation. »

Un webinaire gratuit sur PowerBuddy et l’IA dans l’éducation K-12 aura lieu le 28 février 2024. Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://www.powerschool.com/webinar/ai-chat-bots. Pour de plus amples renseignements sur PowerBuddy, visitez www.powerschool.com.

À propos de PowerSchool

PowerSchool (NYSE : PWSC) est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’éducation de la maternelle au secondaire en Amérique du Nord. Sa mission est de donner aux éducateurs, aux administrateurs et aux familles les moyens d’assurer une éducation personnalisée pour chaque parcours pédagogique. PowerSchool offre des solutions clouds complètes qui relient le bureau central à la salle de classe à la maison avec des produits primés, y compris Schoology Learning et Naviance CCLR, afin que les districts scolaires puissent gérer en toute sécurité les données des élèves, l’inscription, la fréquentation, les notes, l’instruction, les évaluations, les ressources humaines, les talents, le développement professionnel, l’éducation spécialisée, l’analyse des données, les communications et la préparation aux études supérieures et professionnelle. PowerSchool soutient plus de 50 millions d’étudiants dans plus de 90 pays et plus de 16 000 clients, y compris plus de 90 des 100 principaux districts par inscription d’élèves aux États-Unis. Plus d'informations sur www.powerschool.com.

© PowerSchool. PowerSchool et d'autres marques PowerSchool sont des marques commerciales de PowerSchool Holdings, Inc. ou ses filiales. D’autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété d’autrui.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240122424904/fr/