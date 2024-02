COMMUNIQUÉ DE PRESSE 08 FÉVRIER 2024.

Répartition du volume de vente 2023 : Predilife confirme sa stratégie de développement auprès des entreprises



Villejuif, France, le 08 février 2024 à 8h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 – ALPRE) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui la répartition de son volume de vente en 2023, non audité par le commissaire aux comptes.



Tout au long de l'exercice, Predilife a poursuivi sa stratégie commerciale axée vers les entreprises et enregistre les volumes de vente suivants :

350 k€ de bilans prédictifs pour les salariés ;

50 k€ de tests prédictifs commercialisés via les médecins.



Le total des ventes s'établit donc à 400 k€.



L'intégralité des ventes auprès des entreprises correspond au volume de ventes facturées en 2023. Elles seront comptabilisées en chiffre d'affaires au prorata de l'avancement de la réalisation des services, une partie se trouvant ainsi comptabilisée en 2024. Le volume de vente des tests prédictifs commercialisés via les médecins correspond au chiffre d'affaires réalisé dans l'année auprès de ces derniers.



L'analyse de l'avancement des prestations à la fin de l'exercice 2023 étant en cours, la Société communiquera ultérieurement son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023.



L'offre destinée aux entreprises affiche une progression de près de 50%. Cette croissance est portée par plusieurs facteurs notamment la prise de conscience croissante en matière de prévention, la hausse significative des arrêts de travail, ainsi que l'impératif d'intégrer les critères ESG. Cette offre a été testée par des entreprises de secteurs variés (du Luxe au BTP, en passant par la Distribution ou l'Assurance). Cette diversité de secteurs témoigne de la pertinence de l'offre et de la profondeur du marché.



Dans l'attente des résultats de l'étude MyPeBS, Predilife a décidé de temporiser les efforts commerciaux consacrés au développement de son réseau dédié aux médecins prescripteurs, ce qui a entraîné une baisse du volume de vente via ce canal.



Les inclusions des 53 000 femmes en 2023, de l'étude MyPeBS, sont terminées. Ces dernières seront suivies pendant 4 ans, avec des résultats attendus en 2027. Predilife détient les droits exclusifs de commercialisation du modèle de risque issu de l'étude qui vise à modifier le dépistage des 100 millions d'Européennes de plus de 40 ans. Cette étude vise à modifier les recommandations européennes avec une quantification des avantages à long terme, des inconvénients et de la rentabilité des scénarios de dépistage fondés sur le risque.



La Société précise qu'à la date du présent communiqué, la trésorerie de la Société est de 2,8M€.



Stéphane Ragusa, PDG, déclare : « L'offre destinée aux entreprises connaît une croissance continue, et les partenariats noués avec les assureurs privés et les courtiers devraient permettre de multiplier son déploiement avant qu'advienne le remboursement de ces dispositifs médicaux par les systèmes d'assurances publiques en France et en Europe ».



