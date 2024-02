Prosperity Bancshares, Inc, constituée le 22 décembre 1983, est une société de portefeuille financier. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa Prosperity Bank (la Banque). La Banque fournit une gamme de produits et de services financiers aux entreprises et aux consommateurs dans l'ensemble du Texas et de l'Oklahoma. La banque exploite environ 272 agences bancaires à service complet : 65 dans la région de Houston, y compris The Woodlands ; 30 dans la région du sud du Texas, y compris Corpus Christi et Victoria ; 62 dans la région de Dallas/Fort Worth, Texas ; 22 dans la région de l'est du Texas ; 29 dans la région du centre du Texas, y compris Austin et San Antonio ; 34 dans la région de l'ouest du Texas, y compris Lubbock, Midland-Odessa et Abilene ; 16 dans la région de Bryan/College Station ; 6 dans la région du centre de l'Oklahoma ; et 8 dans la région de Tulsa, Oklahoma.

Secteur Banques