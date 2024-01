Provident Financial Holdings, Inc. est une société holding de Provident Savings Bank, F.S.B. (la Banque). La Banque est une banque d'épargne par actions à charte fédérale. La Banque est une société de services financiers au service des consommateurs et des petites et moyennes entreprises dans la région de l'Inland Empire en Californie du Sud. La Banque exerce ses activités sous le nom de Provident Bank et par l'intermédiaire de sa filiale, Provident Financial Corp (PFC). Les activités de la Banque consistent en des services bancaires de proximité, des services d'investissement et des services de fiducie pour les transactions immobilières. Les activités de banque de proximité de la Banque consistent principalement à accepter les dépôts des clients au sein des communautés entourant ses bureaux à service complet et à investir ces fonds dans des prêts hypothécaires unifamiliaux, multifamiliaux, dans l'immobilier commercial, dans la construction et dans d'autres types de prêts hypothécaires. La Banque offre des services de fiducie pour ses transactions immobilières par l'intermédiaire de PFC. Elle exploite environ 12 bureaux bancaires à service complet dans le comté de Riverside.

Secteur Banques