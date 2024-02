PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. est une banque islamique basée en Indonésie. Les segments de la société comprennent la banque d'entreprise, la banque commerciale, les relations institutionnelles, la banque de détail, la banque de trésorerie et le siège social. Le segment de la banque d'entreprise sert des entités commerciales telles que les entreprises d'État et leurs filiales, les institutions publiques, les sociétés multinationales, les banques et les institutions financières non bancaires, y compris le capital-risque non lié, le financement syndiqué, les sociétés publiques et les sociétés de valeurs mobilières. Son segment Banque commerciale dessert des entités commerciales, telles que le BUMD et ses filiales, les gouvernements régionaux, les hôpitaux, les universités publiques et privées. Le secteur des relations institutionnelles se concentre sur la gestion des fonds des clients et d'autres transactions appartenant aux clients des institutions gouvernementales et des fonds de pension de la BUMN. Ses activités de trésorerie comprennent les opérations de change, le marché monétaire, les revenus fixes, les activités bancaires internationales, le marché des capitaux et autres.

