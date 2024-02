PT Multi Bintang Indonesia Tbk est une entreprise de boissons basée en Indonésie. La société opère dans le secteur de la bière et d'autres boissons. Elle est engagée dans des activités commerciales, y compris la production de bière et d'autres boissons et d'autres produits pertinents ; la commercialisation des produits sur les marchés locaux et internationaux ; et l'importation de matériel promotionnel relatif aux produits. Ses marques comprennent Heineken, Bintang Pilsner, Bintang Crystal, Bintang Radler Lemon, Bintang 0.0% Original, Bintang 0.0% Lemon et Bintang 0.0% Blackcurrant, et Green Sands. Bintang 0.0% Original et Bintang 0.0% Citron et Bintang 0.0% Cassis sont des boissons sans alcool. Green Sands est une boisson gazeuse. Ses produits sont distribués et commercialisés par la filiale de la société, PT Multi Bintang Indonesia Niaga. La société exploite des brasseries à Tangerang, Banten et Sampangagung, Mojokerto, Java Est, ainsi qu'une usine de boissons non alcoolisées à Sampangagung.

Secteur Brasseurs