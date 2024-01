QCR Holdings, Inc. est une société holding multi-banques. La société dessert les communautés des Quad Cities, Cedar Rapids, Waterloo/Cedar Falls, Des Moines/Ankeny et Springfield par le biais de quatre filiales bancaires détenues à 100 % (banques), Quad City Bank & Trust (QCBT), Cedar Rapids Bank & Trust (CRBT), Community State Bank (CSB) et Guaranty Bank (GB), qui offrent des services bancaires complets aux entreprises et aux particuliers, ainsi que des services de fiducie et de gestion d'actifs. L'activité principale de la société consiste à attirer des dépôts et à investir ces dépôts dans des prêts/crédits-bails et des décrochages. La société s'engage dans des contrats de location à financement direct et des accords de financement d'équipement par l'intermédiaire de m2 Equipment Finance, LLC (m2), une filiale détenue à 100 % par QCBT. La société offre également des services de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de ses filiales bancaires. La société fournit une gamme de services de prêt/leasing commerciaux et de détail et de services d'investissement aux entreprises, aux partenariats, aux particuliers et aux agences gouvernementales.

Secteur Banques