Qiagen N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques destinés à l'isolement, à la purification et à la manipulation de l'ADN (acide désoxyribonucléique) et de l'ARN (acide ribonucléique). En 2022, le groupe développe plus de 500 produits consommables et solutions automatisées au travers de plus de 35 implantations dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (34,2%), Etats-Unis (42,5%), Amérique (4,1%) et autres (19,2%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale