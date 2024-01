Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la conception, à la recherche et au développement et à la vente de modules de communication cellulaire dans le domaine de l'Internet des objets et qui fournit des solutions. Les principaux produits de la société comprennent les séries GSM/GPRS (catégorie 2G), WCDMA/HSPA (catégorie 3G), LTE (catégorie 4G) et les modules de communication cellulaire de la série NB-IoT, ainsi que les séries de modules de positionnement de la série GNSS et les séries d'outils EVB. Les produits de la société sont principalement utilisés dans le domaine du paiement sans fil, du transport de véhicules, de l'énergie intelligente, de la ville intelligente, de la sécurité intelligente, des passerelles sans fil, des applications industrielles, de la santé médicale et de l'environnement agricole. La société distribue ses produits à la fois sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Services de télécommunications sans fil