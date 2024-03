Ramaco Resources, Inc. est une entreprise de charbon métallurgique. La société exploite et développe du charbon métallurgique dans le sud de la Virginie occidentale, le sud-ouest de la Virginie et le sud-ouest de la Pennsylvanie. Le portefeuille de développement de la société comprend principalement quatre propriétés : Elk Creek, Berwind, Knox Creek et RAM Mine. La propriété Elk Creek comprend environ 20 200 acres de droits miniers contrôlés et contient environ 16 filons qu'elle a ciblés pour la production. Ses activités comprennent environ six mines actives dans son complexe minier d'Elk Creek. La propriété Berwind comprend environ 62 500 acres de droits miniers contrôlés et est située à la frontière de la Virginie-Occidentale et de la Virginie. L'installation Knox Creek de la société comprend une usine de préparation et environ 74 400 acres de droits miniers contrôlés. La propriété RAM Mine, située dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, comprend environ 1 567 acres de droits miniers contrôlés.

Secteur Acier