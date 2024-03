Range Resources Corporation est un producteur indépendant de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dont les activités se concentrent sur des projets dans le bassin des Appalaches. Elle est engagée dans l'exploration, le développement et l'acquisition de propriétés de gaz naturel et de pétrole aux États-Unis. Sa principale zone d'activité est le schiste de Marcellus en Pennsylvanie. Ses activités dans le domaine du gaz naturel et du pétrole sont concentrées dans la région des Appalaches aux États-Unis, dans le schiste de Marcellus en Pennsylvanie. Ses propriétés consistent en des intérêts dans des concessions de gaz naturel et de pétrole développées et non développées. Elle possède plus de 1 428 puits de production nets en Pennsylvanie. Ses réserves se trouvent principalement dans la formation de Marcellus Shale, mais aussi dans les formations d'Utica et du Dévonien supérieur. Elle a environ 894 000 acres bruts en location. Ses filiales comprennent Range Resources-Appalachia, LLC, Range Resources-Pine Mountain, LLC, Range Production Company, LLC, Range Resources-Midcontinent, LLC et Range Resources-Louisiana, Inc.