ReadyTech Holdings Limited est une entreprise australienne de logiciels en tant que service (SaaS). La société opère à travers trois segments. Le segment Workforce Solutions fournit des produits et des services aux entreprises intermédiaires dans divers secteurs avec des logiciels de paie, des services de paie externalisés et des solutions logicielles de gestion des ressources humaines (HRM) aux employeurs pour les aider avec la paie et la gestion de leurs employés. Le segment "Education and Work Pathways" fournit principalement des produits et des services aux établissements d'enseignement supérieur. Ses principaux produits sont les systèmes de gestion des étudiants (SMS) et les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) basés sur le cloud. Le segment Gouvernement et Justice fournit des solutions logicielles de gestion des dossiers gouvernementaux et judiciaires sous forme de service aux gouvernements locaux, aux gouvernements des États et aux départements de la justice. L'entreprise fournit également des plateformes pour aider les gouvernements des États à gérer les programmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP), ainsi que des plateformes logicielles pour les voies d'accès.

Secteur Logiciels