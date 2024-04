Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR)("Renforth" ou la "Société") souhaite informer les actionnaires que les premiers tests d'analyse pour l'or, le platine et le palladium ont été complétés avec succès sur les carottes de forage de la Zone Multi Métaux Victoria. Les résultats positifs obtenus dans chaque échantillon entraîneront une augmentation notable des valeurs en Nickel Équivalent (NiEq) et/ou en Zinc Équivalent (ZnEq) dans chaque cas. Sur la base de ce succès, les tests Or/Platine/Palladium se poursuivront de manière continue sur la Zone Victoria, dans divers endroits et lithologies afin de mieux comprendre la minéralisation en Éléments du Groupe Platine (ÉGP).

Tableau 1 - Résultats d'analyses pour l'Or, le Platine et le Palladium

Remarque relative au tableau 1 - Les longueurs d'échantillon indiquées sont celles mesurées dans la boîte de carottes, et non les largeurs réelles.

Les valeurs d'or, de platine et de palladium des analyses présentées ci-dessus ont été ajoutées aux résultats d'analyse précédemment divulgués (14 février 2024) pour chaque échantillon. Cependant, trois échantillons analysés pour l'or, le platine et le palladium ont été prélevés au-delà des limites d'échantillons existantes. . Ces échantillons sont inclus dans le graphique mais aucune valeur d'équation originale n'est présentée.

Tableau 2 - Résultats des analyses NiEq et ZnEq mis à jour, incluant les ÉGP

Remarques relatives au Tableau 2 - S'il-vous-plaît, veuillez noter que:

1 - Les intervalles indiqués sont ceux mesurés sur les carottes et non les vraies largeurs.

2 - La formule Métal Eq% utilisée = (Valeur du métal+(valeur ppm de métal supplémentaire*(métal supplémentaire $/gramme)/(métal $/gramme)))/10000.

3 - Les valeurs des métaux utilisées dans les formules Eq sont les suivantes (dates de prix au comptant pour chaque métal avec le prix en USD par gramme) : 1er octobre 2023 - Chrome $0,00386. 28 mars 2024 - Zinc $0,002439. 29 mars 2024 - Nickel $0,1657, Cuivre $0,008934, Argent $0,8033, Cobalt $0,02855. 1er avril 2024 - Fer $0,0001023, Or $71,988, Platine $29,328, Palladium $32,215.

4 - Les % NiEq et ZnEq sont calculés sans seuil. Renforth n'a effectué que des travaux limités sur lames minces et aucun travail métallurgique. Le pourcentage de récupération des métaux pendant le traitement n'est pas connu et n'est donc pas supposé.

5 - Les valeurs NiEq et ZnEq du tableau ci-dessus ont été calculées avec les métaux listés ci-dessous :

NiEq-a % = Ni+Cu+Zn+Ag+Co+Cr+Fe+Au+Pt+Pd

ZnEq-a % = Zn+Cu+Ni+Ag+Co+Cr+Fe+Au+Pt+Pd

NiEq-b % = Ni+Cu+Zn+Ag+Co+Cr+Fe

ZnEq-b % = Zn+Cu+Ni+Ag+Co+Cr+Fe

6 - Les échantillons F667544, F667545 et F667546 du SUR-21-19 ont été prélevés au-delà des limites des échantillons précédents ; il n'existe donc aucun test antérieur directement comparable disponible. Les échantillons n'ont donc aucune valeur originale NiEq ou ZnEq% disponible pour inclusion dans le tableau 2.

La présence d'or, de platine et de palladium dans les échantillons entraîne une augmentation positive et une amélioration notable de la teneur globale de chaque échantillon. L'augmentation en pourcentage de la valeur d'équivalence pour chaque échantillon est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 - % d'augmentation de la valeur Eq

Remarques relatives auTableau 3 -

1 - Les intervalles indiqués sont ceux mesurés sur les carottes et non les vraies largeurs.

2 - Veuillez noter que les échantillons F667544, F667545 et F667546 ne sont pas inclus dans le pourcentage d'augmentation du tableau 3 car ils ont été prélevés au-delà des limites des échantillons précédents et n'ont pas de valeur de test originale comparable.

« Ces données ajoutent de la valeur à notre structure minéralisée Victoria qui s'étend sur environ 20 km sur notre propriété Groupe de Métaux Malartic, détenue en droits exclusifs au Québec. Cela prouve notre hypothèse selon laquelle Au/Pt/Pd se trouvaient dans le système minéralisé de la Zone multi-métaux Victoria, sur la base de nos précédents tests Au/Pt/Pd effectués sur des échantillons choisis en surface. Nous continuerons à tester Au/Pt/Pd sur Victoria, sur l'ensemble de l'ensemble minéralisé et dans diverses lithologies. Ces métaux sont très précieux et, comme présenté ci-dessus, une petite quantité peut faire une différence positive sur la valeur globale du matériau minéralisé », mentionne Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.

Personne qualifiée

Le contenu technique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Francis R. Newton P.Geo OGQ, une "personne qualifiée" selon la directive NI 43-101.

Informations techniques

Les échantillons référencés ci-dessus ont été sélectionnés à partir de carottes témoins stockées en toute sécurité dans notre carothèque à Val d'Or (Abitibi, Québec), ensachées et scellées sur place et transportées en toute sécurité vers les installations des laboratoires ALS à Val d'Or, où ils ont été soumis à des tests de faible niveau. Test PGM - FA ICPMS pour Au, Pt et Pd à l'aide de PGM-MS23L.

À propos de Renforth

Renforth est une société active pour les métaux / batterie dans un secteur sécurisé connu pour ses ressources minières variées où elle détient une position dominante au sud de la Faille Cadillac-Larder Lake, une structure de classe mondiale dans les camps miniers prolifiques de Cadillac et Malartic en Abitibi (Québec). Les propriétés minières de Renforth dans ce secteur englobe plusieurs domaines d'intérêt, notamment pour l'or, le zinc, le nickel, le cuivre, le cobalt ainsi que le lithium et plusieurs autres minéraux d'intérêt.

La position de Renforth est unique en ce que les propriétés du secteur sont accessibles par la route, disposent d'hydroélectricité sur place et se trouvent dans une juridiction minière établie et sécurisée qui se classe régulièrement, selon l'Institut Fraser, parmi les 10 meilleures dans le monde.

Renforth est engagée dans l'exploration active de la minéralisation des métaux / batterie sur Surimeau, travaillant à un premier calcul des ressources, ainsi qu'au remodelage de notre gisement aurifère Parbec pour incorporer les ~15 000 m forés après la date d'entrée en vigueur en 2019 du dernier calcul des ressources.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ressources Renforth inc.

Nicole Brewster, Présidente et Chef de la direction

T: 416-818-1393

E: nicole@renforthresources.com

Unit 1B, 955 Brock Road, Pickering ON L1W 2X9

Suivez Renforth sur Facebook, LinkedIn et Instagram!

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose.