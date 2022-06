Loretta Rogers (1939 – 2022)

TORONTO, 11 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec une profonde tristesse que Rogers Communications Inc. (« Rogers ») annonce aujourd’hui que Loretta Rogers est décédée paisiblement dans sa maison, entourée de sa famille. Elle était âgée de 83 ans.



Épouse bien-aimée de feu Ted Rogers, mère et grand-mère, Loretta a mené une vie bien remplie et dynamique et s’est consacrée à sa famille, à ses proches, à sa communauté et à l’entreprise.



Loretta croyait passionnément à la vision de Ted pour l’entreprise, et, au cours des 45 années d’un mariage heureux, Loretta et Ted se sont appuyés mutuellement pour faire de Rogers l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. À la suite du décès de Ted, Loretta s’est consacrée à perpétuer la vision de Ted et à faire de Rogers la meilleure entreprise possible.

Madame Rogers a agi à titre d’administratrice de Rogers Communications depuis 1964 et a été membre du comité consultatif de la Fiducie de contrôle Rogers.

Elle croyait fermement à la mission de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens, et y a investi son soutien financier et son temps. En 2014, Loretta a fait un don sans précédent pour mettre sur pied le Ted Rogers Centre for Heart Research visant à améliorer l’avenir de la santé cardiaque en plus de fonder la chaire de recherche Loretta A. Roger sur les troubles de l’alimentation au Toronto Western Hospital et la chaire de recherche de la famille Ted Rogers sur les fonctions cardiaques au centre de cardiologie Peter Munk.

Madame Rogers a siégé au conseil d’administration de la Fondation du Réseau universitaire de santé depuis 2004, a été membre de la Bishop Strachan School Foundation de 1980 à 2009, a été présidente et administratrice de la Fondation Canadienne Lyford Cay depuis 1980, a siégé au conseil d’administration de la Fondation Robert Bateman depuis 2012 et a fondé et administré Sheena’s Place.

Edward Rogers, président du conseil d’administration de Rogers Communications, a déclaré : « Lisa, Melinda, Martha et moi-même sommes profondément attristés par le décès de notre mère. Nous pleurons la perte d’une femme merveilleuse à l’âme bienveillante dont le cœur était rempli d’amour et de compassion et qui possédait une force de caractère incroyable. Elle a mené une vie bien remplie et dynamique, et son leadership et ses conseils nous manqueront énormément, comme à tous ceux qui l’ont connue. »

Le conseil d’administration et tous les employés de Rogers Communications offrent leurs plus sincères condoléances à la famille Rogers.

