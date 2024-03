RumbleOn, Inc. (RumbleOn) est une plateforme technologique pour les sports motorisés. La société opère à travers trois segments : les sports motorisés, l'automobile et la logistique des véhicules. Les secteurs des sports motorisés et de l'automobile consistent en la vente de véhicules neufs et d'occasion. Le secteur des sports motorisés consiste à distribuer principalement des motos et d'autres véhicules de sports motorisés. Le segment automobile est engagé dans la distribution de voitures et de camions. Le secteur de la logistique automobile fournit des services de courtage en transport à l'échelle nationale entre les concessionnaires et les ventes aux enchères. La société dispose d'environ 55 points de vente au détail et de plus de 60 sites Web pour acheter des produits de sports motorisés, ainsi que des pièces détachées, des accessoires et des marchandises. Les filiales de la société comprennent America's PowerSports, Inc, APS Austin Holdings, LLC, APS of Georgetown, LLC, APS of Ohio, LLC, APS of Oklahoma LLC, APS of Texas LLC, APS Texas Holdings, LLC, Autosport USA, Inc, Bayou Motorcycles LLC, BJ Motorsports, LLC et C&W Motors, Inc.

Secteur Logiciels