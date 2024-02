Ryder System, Inc. est une entreprise de logistique et de transport. La société fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement, de transport dédié et de gestion de flotte commerciale. Elle exerce ses activités par le biais de trois segments commerciaux : Fleet Management Solutions (FMS), qui fournit des services complets de location et de location avec options d'entretien flexibles, des services de location commerciale et d'entretien de camions, de tracteurs et de remorques à des clients situés principalement aux États-Unis (U.S.), au Canada et au Royaume-Uni (U.K.) ; Supply Chain Solutions (SCS), qui fournit des solutions logistiques intégrées, y compris la gestion de la distribution, le transport dédié, la gestion du transport, le commerce électronique et le dernier kilomètre, et des services professionnels en Amérique du Nord ; et Dedicated Transportation Solutions (DTS), qui fournit des solutions de transport aux États-Unis, y compris les véhicules dédiés, les chauffeurs, la gestion et le soutien administratif. Elle fournit des services, tels que le crédit-bail, la location et l'entretien, et la vente de véhicules d'occasion.

Secteur Frêt au sol et logistique