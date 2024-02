Sabre Corporation est une société de logiciels et de technologies. Elle met en relation les fournisseurs et les acheteurs de voyages sur une place de marché. Elle opère à travers deux segments, à savoir Travel Solutions et Hospitality Solutions. Son segment Travel Solutions fournit des solutions de voyage globales aux fournisseurs et aux acheteurs de voyages par le biais d'un marché du voyage interentreprises composé de son système de distribution mondial (GDS) et d'un ensemble de solutions qui s'intègrent à son GDS pour apporter une valeur ajoutée aux fournisseurs et aux acheteurs de voyages. Son segment Travel Solutions propose également un portefeuille de produits et de solutions technologiques logicielles, par le biais de logiciels en tant que service et de modèles de livraison hébergés, aux compagnies aériennes et autres fournisseurs de voyages, et fournit des solutions logicielles sectorielles qui aident ses clients. Le segment Hospitality Solutions de la société fournit des logiciels et des solutions, par le biais de modèles de livraison SaaS et hébergés, aux hôteliers du monde entier. Il dessert des clients dans environ 160 pays à travers le monde.

