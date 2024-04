Sangfor Technologies Inc. est le 1er fournisseur mondial de solutions d'infrastructures informatiques. Le groupe propose des systèmes de cloud computing, de sécurité et d'optimisation des réseaux (notamment infrastructures hyperconvergées, infrastructures de bureau virtuel, pare-feu de nouvelle génération, solutions de gestion de l'accès Internet et d'optimisation WAN et SD-WAN). Le CA par marché se ventile entre gouvernements et institutions publiques (54,2%), entreprises (34,3%) et autres (11,5% ; notamment institutions financières). 97,2% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Logiciels