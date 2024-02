HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a relevé son objectif de cours pour Sartorius de 310 à 346 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". Dans une étude publiée vendredi, l'analyste Odysseas Manesiotis a justifié son nouvel objectif de cours notamment par la baisse de l'endettement suite à l'augmentation de capital et par des prévisions à plus long terme légèrement plus élevées. Il faudra toutefois quelques trimestres solides pour que les investisseurs reprennent confiance et croient à nouveau aux objectifs à moyen terme et à une forte reprise en 2025. Le début de l'année 2024 devrait être faible dans un premier temps, mais les entrées de commandes devraient progressivement reprendre./tav/edh

