SEEK Limited (SEEK) est une société australienne de marché de l'emploi en ligne qui se concentre sur l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. SEEK exploite une série d'autres activités, notamment SEEK Learning, qui aide à mettre les gens en contact avec des possibilités d'éducation, SEEK Business, qui permet de vendre des entreprises et des franchises, et SEEK Volunteer, qui est une source australienne d'opportunités de bénévolat. Les segments de la société comprennent l'Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ), SEEK Asia, Brasil Online, OCC, Platform support, Portfolio Investments. Ses segments ANZ, SEEK Asia, Brasil Online, et OCC sont engagés dans des services de marché de l'emploi en ligne. Son segment Platform support comprend Jora, une place de marché de l'emploi en ligne, JobAdder, une suite logicielle de recrutement de bout en bout, et Certsy, une plateforme de vérification et de conformité. Son segment Investissements de portefeuille consiste en un petit portefeuille d'entreprises en phase de démarrage (ESV).

