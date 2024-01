Select Medical Holdings Corporation exploite des hôpitaux de convalescence pour maladies graves, des hôpitaux de réadaptation, des cliniques de réadaptation ambulatoires et des centres de santé au travail aux États-Unis. La société opère à travers quatre secteurs d'activité : Critical Illness Recovery Hospital, qui comprend des hôpitaux répondant aux besoins des patients se remettant d'une maladie grave ; Rehabilitation Hospital, qui comprend des hôpitaux répondant aux besoins des patients nécessitant des soins intensifs de réadaptation physique ; Outpatient Rehabilitation, qui comprend des cliniques offrant des services de réadaptation physique, professionnelle et orthophonique, et Concentra, qui comprend des centres de santé au travail offrant des services d'indemnisation des accidents du travail, de kinésithérapie et de santé grand public, ainsi que des cliniques sur place. Elle gère environ 103 hôpitaux de convalescence pour maladies graves dans 28 États, 31 hôpitaux de réadaptation dans 12 États et plus de 1 928 cliniques de réadaptation ambulatoires dans 39 États.

Secteur Installations et services en soins de santé