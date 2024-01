Shandong Gold Mining Co., Ltd. a reçu un rapport écrit de démission de la part de M. Wang Lijun, administrateur de la société, le 12 janvier 2024. M. Wang Lijun a demandé à démissionner de son poste d'administrateur non exécutif lors de la sixième session du conseil d'administration de la société, de membre du comité stratégique lors de la sixième session du conseil d'administration et de membre du comité de nomination lors de la sixième session du conseil d'administration de la société en raison d'un changement de poste. M. Wang Lijun n'occupera plus aucun poste au sein de la société et de ses filiales après sa démission.