Shandong Publishing and Media Co. est une société chinoise principalement engagée dans l'édition, la publication, l'impression et le commerce de livres, de périodiques et de produits audiovisuels électroniques. Les principaux produits de la société comprennent du matériel d'enseignement et des auxiliaires d'enseignement, ainsi que des livres généraux. La société est également engagée dans des activités publicitaires et dans l'agence de droits d'auteur de publications. Elle distribue ses produits sur le marché national et à l'étranger.

Secteur Edition