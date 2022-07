Jour de l'Indépendance mais pas de feux d'artifice pour les marchés

Les Américains qui font leurs achats pour les barbecues du 4 juillet paieront en moyenne 17 % de plus que l'année dernière pour des articles tels que les hamburgers et la limonade, selon l'American Farm Bureau Federation, un exemple des pressions brutales sur les prix auxquelles sont confrontés les consommateurs du monde entier.

Pourtant, le message de Jerome Powell la semaine dernière a peut-être persuadé les marchés obligataires que la Réserve fédérale américaine ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de combattre l'inflation.

Les breakevens à cinq ans, une jauge de l'inflation future, se situent maintenant autour de 2,6 %, un point de pourcentage entier par rapport aux niveaux d'avril. Et alors que les marchés des obligations du Trésor au comptant sont fermés lundi, les contrats à terme impliquent des rendements à 10 ans autour de 2,88 %, soit 60 points de base en dessous des sommets de juin.

L'assouplissement des attentes en matière d'inflation est positif pour les actions, et Wall Bourse s'est reprise vendredi. Mais pas si les craintes de récession sont les principaux moteurs, ce qui est le cas selon beaucoup. Notez que les spéculateurs avaient réduit les paris baissiers sur les contrats à terme du Trésor avant même le discours de Powell, comme le montrent les données de la CFTC pour la semaine du 28 juin.

Il convient également de noter la reprise des Treasuries et des Bunds vendredi, même après l'impression d'une inflation record de 8,6 % dans la zone euro.

Les rendements des Bunds tentent de remonter après un plongeon de 20 points de base qui les a amenés à leur plus bas niveau sur un mois.

Et pas beaucoup de joie sur les marchés boursiers ; les actions mondiales et un indice boursier paneuropéen sont légèrement plus fermes. Les contrats à terme de Wall Bourse sont en baisse.

Dans tout cela, le dollar se tient à nouveau debout, ayant progressé de près de 1 % la semaine dernière, principalement aux dépens de ses homologues axés sur les matières premières, comme le dollar australien.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

-Les exportations allemandes chutent en mai en raison de l'affaiblissement de la demande européenne.

-Israël augmente ses taux de 50 points de base à 1,25 %.

-Le promoteur chinois Shimao manque le paiement de 1 milliard de dollars d'obligations.

-Les prix du pétrole baissent alors que les craintes de récession persistent.

- Kohl's interrompt ses négociations avec Franchise, invoquant des "conditions de financement difficiles".