Shockwave Medical, Inc. est une société d'appareils médicaux. La société est principalement engagée dans le développement et la commercialisation de nouvelles technologies qui transforment les soins prodigués aux patients atteints de maladies cardiovasculaires. La société se concentre sur sa technologie de lithotripsie intravasculaire (IVL) pour le traitement de la plaque calcifiée chez les patients souffrant de maladies vasculaires périphériques, coronariennes et valvulaires. Construite sur une plate-forme de cathéter à ballonnet, la technologie IVL utilise la lithotritie pour désagréger le calcium vasculaire superficiel et profond, tout en minimisant les lésions des tissus mous, et un ballonnet d'angioplastie intégré pour dilater les blocages à basse pression, rétablissant ainsi le flux sanguin. Le cathéter Shockwave M5 IVL et le cathéter Shockwave M5+ IVL sont des cathéters à cinq émetteurs utilisés dans le cadre du système IVL dans les vaisseaux de diamètre moyen pour le traitement de la maladie artérielle périphérique (MAP). Son cathéter IVL Shockwave S4 est un cathéter à quatre émetteurs utilisé dans son système IVL pour les vaisseaux de petit diamètre dans le cadre du traitement de la maladie artérielle périphérique.