Silk Road Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux dont l'objectif est de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) et ses effets dévastateurs. La société a découvert une approche pour le traitement de la maladie de l'artère carotide appelée revascularisation de l'artère transcarotide (TCAR), qui repose sur deux concepts : un accès direct à la carotide dans le cou, peu invasif, et une inversion du flux sanguin à haut débit pendant la procédure pour protéger le cerveau, et qui combine les techniques endovasculaires avec les principes chirurgicaux fondamentaux. Son portefeuille de produits comprend le système de neuroprotection transcarotidien ENROUTE, le système d'endoprothèse transcarotidien ENROUTE, le kit d'accès périphérique transcarotidien ENHANCE, le fil-guide ENROUTE 0.014 et le cathéter de dilatation par ballonnet ENROUTE Enflate Transcarotid RX. Son système d'endoprothèse transcarotidienne ENROUTE est mis en place pendant une période d'inversion temporaire du flux sanguin à haut débit, ce qui est rendu possible par son SNP transcarotidien ENROUTE. L'entreprise commercialise et vend ses produits aux États-Unis par l'intermédiaire d'une organisation de vente directe.

