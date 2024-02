Skyward Specialty Insurance Group, Inc. est une compagnie d'assurance spécialisée. La société se concentre sur la fourniture de produits et de solutions d'assurance dommages pour les entreprises sur une base non admise (E&S) et admise, principalement aux États-Unis. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de huit divisions de souscription : Accident & Santé, Captives, Global Property, Industry Solutions, Professional Lines, Programs, Surety et Transactional E&S. Sa division Accident & Santé (A&H) propose une solution d'assurance médicale en excédent de sinistres aux entreprises de moins de 2 500 salariés. Sa division de souscription Captives propose des solutions de captives de groupe en s'appuyant sur l'expertise en matière de souscription et de sinistres des autres divisions de souscription pour créer des captives de groupe pour les entreprises cherchant à s'auto-assurer. Ses filiales d'assurance comprennent Houston Specialty Insurance Company (HSIC), Imperium Insurance Company (IIC), Great Midwest Insurance Company (GMIC) et Oklahoma Specialty Insurance Company (OSIC).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes