Bruxelles, le 26 mars 2024 - 19h00 CET

Solvay a finalisé aujourd'hui avec succès le placement de sa transaction obligataire inaugurale, qui représente une nouvelle étape importante après la scission partielle de ses activités de spécialité en décembre 2023.

"Cette transaction clé renforce la structure du capital de Solvay et donne à l'entreprise la stabilité financière nécessaire pour mettre en œuvre sa stratégie dans cette nouvelle phase de son histoire", a déclaré Alexandre Blum, CFO de Solvay. "Nous sommes particulièrement satisfaits de la participation exceptionnelle de plus de 250 et 300 investisseurs sur la tranche de 4 ans et de 7,5 ans respectivement. Cela a contribué à ce que la transaction soit presque six fois sursouscrite, un témoignage clair du soutien continu et de la confiance des investisseurs institutionnels dans la vision et la stratégie de Solvay".

L'obligation de €750 millions à 4 ans, arrivant à échéance le 3 avril 2028, et l'obligation de €750 millions à 7,5 ans, arrivant à échéance le 3 octobre 2031, auront des coupons de 3,875% et 4,250% respectivement. Les deux obligations seront notées BBB- par S&P, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Solvay. Les obligations seront émises le 3 avril 2024, et la cotation devrait commencer sur le marché Euro MTF du Luxembourg Stock Exchange au même moment.

Conformément à sa politique financière prudente, le produit net des obligations sera utilisé à des fins générales d’entreprise, y compris le refinancement du crédit-relais de €1,5 milliard mis en place à la fin de l'année 2023 dans le cadre de la scission partielle.

BNP Paribas, BofA Securities, J.P. Morgan et Morgan Stanley ont agi en tant que Global Coordinators de la transaction et en tant que Joint Bookrunners avec Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING et KBC Bank.

