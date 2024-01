Southern First Bancshares, Inc. est une société holding bancaire. L'activité principale de la société est de servir de société holding pour Southern First Bank (la Banque), une banque d'État de Caroline du Sud. La Banque est principalement engagée dans l'acceptation de dépôts à vue et de dépôts d'épargne assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et dans l'octroi de prêts commerciaux, de prêts à la consommation et de prêts hypothécaires au grand public. La Banque propose une gamme de services de prêts, y compris des prêts immobiliers, commerciaux et des prêts à la consommation sur fonds propres aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux sociétés professionnelles. La banque fournit une gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et en Géorgie. La Banque opère à partir de huit bureaux de détail situés sur les marchés de Greenville, Columbia et Charleston en Caroline du Sud, trois bureaux de détail sur les marchés de Raleigh, Greensboro et Charlotte en Caroline du Nord et un bureau de détail à Atlanta, en Géorgie.

Secteur Banques