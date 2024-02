Des milliers d'hôtesses de l'air et de stewards appartenant à trois syndicats tiendront un piquet de grève devant des aéroports aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Guam mardi, afin de pousser les compagnies aériennes à conclure de nouveaux contrats prévoyant des augmentations de salaire significatives, a déclaré l'Association of Flight Attendants (Association des hôtesses de l'air et stewards).

Des membres du personnel de cabine de 24 compagnies aériennes, dont Alaska Air, Southwest Airlines, United Airlines et American Airlines, participeront aux manifestations et tiendront un piquet de grève devant 30 aéroports.

Au cours des deux dernières années, les syndicats représentant les pilotes, les hôtesses de l'air et les agents de maintenance ont plaidé en faveur d'une augmentation des salaires, d'une amélioration des horaires et d'autres avantages dans un marché du travail tendu, alors que les compagnies aériennes profitent d'un boom des voyages après la pandémie.

Contrairement aux hôtesses de l'air et stewards, les pilotes des principales compagnies aériennes ont obtenu de nouveaux accords, notamment des augmentations de salaire importantes et d'autres avantages.

Selon l'AFA, certains agents de bord n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis cinq ans.

Les hôtesses et stewards réclament également la fin de la pratique du secteur qui consiste à ne pas les rémunérer pour le temps passé à l'embarquement et à l'attente à l'aéroport avant et entre les vols.

À l'heure actuelle, ils ne sont rémunérés que pour la durée pendant laquelle l'avion est en mouvement. Delta Air Lines est le seul transporteur américain à rémunérer ses hôtesses et stewards pendant le temps d'embarquement.

Au début du mois, les membres du personnel de cabine du transporteur de loisirs canadien Air Transat ont rejeté un deuxième accord de travail qui leur avait été proposé, tandis que les agents de bord d'Alaska Air voteront mardi sur une autorisation de grève.

Le mois dernier, les agents de bord de Southwest Airlines ont approuvé un mandat de grève après avoir rejeté un contrat provisoire en décembre. (Rapport de Shivansh Tiwary à Bengaluru)