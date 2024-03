Standex International Corporation est une entreprise de fabrication industrielle diversifiée. La société opère à travers cinq segments. Son segment Électronique fabrique et vend des composants électroniques pour des applications dans l'ensemble du spectre du marché de l'utilisateur final. Son segment Gravure fournit des outils de texturation de moules, des outils de moulage en barbotine, des services de gestion de projet et de conception, des services de gravure de rouleaux, des outils pour produits d'hygiène, des évents à faible visibilité pour les avions furtifs et des machines de traitement pour plusieurs secteurs d'activité. Son segment scientifique vend des équipements spécialisés à température contrôlée pour les marchés médicaux, scientifiques, pharmaceutiques, biotechnologiques et industriels. Son segment Technologies d'ingénierie fournit des solutions personnalisées à source unique, nettes et quasi nettes, pour la fabrication de composants techniques. Son segment Specialty fabrique et vend des vitrines réfrigérées, chauffées et sèches, ainsi que des vérins hydrauliques à simple et double effet, télescopiques et à tige de piston.

Secteur Machines et équipements industriels