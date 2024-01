Starlux Airlines Co Ltd est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est le transport aérien. La société est principalement engagée dans la fourniture de services aux passagers, y compris le transport aérien international de passagers et les vols charters internationaux réguliers et irréguliers ; les services de fret, y compris le fret international et la livraison express, le courrier et les colis ; les ventes aériennes, y compris la vente de produits hors taxes à bord ; les activités de vente au détail dans les grands magasins, y compris les ventes de marchandises en ligne et dans les magasins physiques.

Secteur Compagnies aériennes