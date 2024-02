STMICROELECTRONICS : HSBC initie à l'achat, objectif 61 euros

Le 22 février 2024 à 14:08 Partager

HSBC a initié jeudi la couverture de STMicroelectronics avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 61 euros, voyant un profil risque/rendement séduisant sur le titre.



Dans une note sectorielle, qui le voit démarrer aujourd'hui le suivi des grands groupes européens de semi-conducteurs, le courtier explique que le fabricant de puces franco-italien dispose d'opportunités de croissance prometteuses dans des domaines tels que l'électrification des véhicules, la mobilité et l'Internet des objets (IoT).



Le broker ajoute qu'avec un PER 2025 de seulement 11x, à comparer avec une moyenne de 15x sur cinq ans, le cours de Bourse offre actuellement un indéniable potentiel de revalorisation.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.