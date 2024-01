Stride, Inc. est une société de services éducatifs qui propose un apprentissage virtuel et mixte. Elle fournit des solutions éducatives, des programmes d'études et des programmes technologiques directement aux étudiants, aux écoles, à l'armée et aux entreprises dans les contextes primaire, secondaire et postsecondaire. Elle propose un enseignement de la maternelle à la 12e année aux étudiants, aux écoles et aux districts, y compris des services d'apprentissage professionnel dans le cadre de programmes d'enseignement secondaire. Pour les apprenants adultes, elle propose des formations professionnelles dans les domaines de la santé et de la technologie, ainsi que des services de recrutement et de développement des talents. Ses produits et services technologiques permettent à ses clients d'attirer, d'inscrire, d'éduquer, de suivre les progrès et de soutenir les étudiants. Ses solutions s'adressent à deux marchés : L'enseignement général et l'apprentissage professionnel. Pour les marchés de l'enseignement général et de l'apprentissage professionnel, elle propose une offre d'école en tant que service, qui comprend un ensemble intégré de programmes d'études, de systèmes technologiques, d'enseignement et de services de soutien qu'elle administre pour le compte de ses clients.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers