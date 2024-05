Supply Network Limited est une société basée en Australie, qui fournit des pièces détachées à l'industrie des véhicules utilitaires. La société exploite des entités commerciales en Australie et en Nouvelle-Zélande sous la marque Multispares. Chaque entité commerciale a sa propre équipe de gestion et son propre objectif opérationnel dans le cadre d'une définition du marché des pièces de rechange pour les équipements de transport routier. Elle vend des pièces détachées pour camions et autobus. Elle propose également une gamme de services, notamment l'interprétation des pièces, l'approvisionnement, la gestion de l'offre et la résolution des problèmes.