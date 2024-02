Synaptics Incorporated est un développeur et un fournisseur de solutions de semi-conducteurs à signaux mixtes. La société fournit des solutions complètes de semi-conducteurs pour les puces, les micrologiciels et les logiciels qui permettent à ses clients d'intégrer des fonctions avancées dans leurs produits finaux. Elle dessert les marchés de l'Internet des objets (IoT), des ordinateurs personnels et des téléphones portables. Ses solutions pour le marché de l'IoT comprennent des produits de connectivité sans fil (Wi-Fi, Bluetooth et système de positionnement global, ou GPS), des produits de type système sur puce (SoC), des circuits intégrés d'affichage et tactiles destinés aux automobiles, ainsi qu'une gamme de produits et de solutions audio et vidéo. Elle fournit des solutions personnalisées et semi-personnalisées pour la navigation, le contrôle du curseur et l'accès aux appareils ou aux applications par l'authentification des empreintes digitales, ainsi que des solutions de détection de la présence humaine, pour de nombreux équipementiers de PC. Ses applications mobiles comprennent les smartphones, les tablettes, les applications à grand écran tactile, ainsi qu'une variété d'appareils mobiles, portables et de divertissement.

