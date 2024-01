Sysmex Corp est une société basée au Japon, principalement active dans le secteur des soins de santé. La société assure le développement, la fabrication, la vente et le service après-vente de produits sur les marchés nationaux, et certains produits sont développés, fabriqués et vendus par des filiales. À l'étranger, la société fabrique et vend des produits en Amérique, dans la région EMEA, en Chine et en Asie-Pacifique par l'intermédiaire d'autres sociétés. Avec ses filiales, la société participe au développement, à la fabrication, à la vente et au service après-vente d'équipements de laboratoire clinique, de médicaments pour tests de laboratoire et de produits liés aux tests de laboratoire.