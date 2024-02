TAKKT AG est un distributeur omnicanal interentreprises (B2B) d'équipements professionnels basé en Allemagne. La société opère dans trois segments : Industrial & Packaging (I&P), Office Furniture & Displays (OF&D) et FoodService (FS). Le segment I&P est axé sur l'environnement de travail de l'usine ou de l'entrepôt dans l'industrie manufacturière et la logistique. Le segment OF&D s'adresse aux prestataires de services. Le segment FS est destiné aux hôtels, aux restaurants et à la restauration collective. Le groupe est présent dans environ 25 pays en Europe et en Amérique du Nord. Il est actif à travers de nombreuses marques, telles que Ratioform, Gaerner, KAISER+KRAFT, Hubert, Certeo et Gerdmans, entre autres.

Secteur Equipements électroniques de bureau