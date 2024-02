Tarsus Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques. Le principal produit candidat de la société, le TP-03, est un nouveau collyre expérimental destiné à traiter la blépharite causée par l'infestation d'acariens Demodex (blépharite à Demodex). La société conçoit le TP-03 pour cibler et éradiquer la cause première de la blépharite à Demodex, à savoir l'infestation par les acariens Demodex. L'ingrédient pharmaceutique actif du TP-03, le lotilaner, paralyse et éradique les acariens et d'autres parasites par l'inhibition des canaux chlorure à porte de l'acide gamma-aminobutyrique spécifiques aux parasites. L'entreprise se concentre également sur l'étude du développement de produits candidats destinés à traiter des maladies ciblées présentant des besoins médicaux importants non satisfaits, notamment le TP-03 pour le traitement potentiel de la maladie des glandes de Meibomius (MGD), le TP-04 pour le traitement potentiel de la rosacée et le TP-05 pour la prophylaxie potentielle de la maladie de Lyme et la réduction du paludisme dans les communautés.

Secteur Produits pharmaceutiques