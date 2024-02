Taylor Morrison Home Corporation est un promoteur immobilier et un constructeur de maisons aux États-Unis. L'activité principale de la société est la construction de maisons résidentielles et le développement de communautés de style de vie, avec des opérations à travers les États. Elle propose un assortiment de maisons à différents niveaux de prix afin d'attirer un large éventail de groupes de consommateurs. Elle conçoit, construit et vend des maisons individuelles et multifamiliales, isolées ou attenantes, sur des marchés traditionnellement à forte croissance, pour des acheteurs de niveau débutant, de niveau supérieur et de style de vie plus actif. Elle possède également une activité de construction de maisons destinées à la location, qui opère sous la marque Yardly. En outre, elle développe et construit des propriétés à usage multiple comprenant des espaces commerciaux, des commerces de détail et des propriétés multifamiliales sous la marque Urban Form. Elle a également des activités qui fournissent des services financiers aux clients, des services de titres de propriété et des polices d'assurance pour les propriétaires. La société compte trois segments : Est, Centre, Ouest et Services financiers.

Secteur Construction de logements