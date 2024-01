TE Connectivity Ltd. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de connectivité, de capteurs et de composants électroniques de haute précision. Le CA par marché se répartit comme suit : - transport (60,1%) ; - industries (25,8%) : notamment industries électrique, médicale, aérospatiale et de défense et de fabrication de machinerie ; - télécommunications (14,1%). Au 24 septembre 2021, le groupe dispose de 103 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (36,7%), Asie-Pacifique (36%) et Amérique (27,3%).

Secteur Equipements et composants électriques