Teradyne, Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements de test automatique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - testeurs de semi-conducteurs (72,4%) ; - solutions de test de systèmes (13,1%) : testeurs de circuits intégrés, de cartes à réseaux numériques, de modules électroniques, d'instruments militaires et aérospatiaux, de systèmes de diagnostic automobile, etc. ; - solutions d'automatisation industrielles (9%) ; - solutions de test sans fil (5,5%) : destinés aux fabricants de dispositifs et d'équipements mobiles (smart phones, tablettes, ordinateurs portables, etc.). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (86,2%) et de services (13,8% ; services de conseil, de développement, de formation et de support technique). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (10,3%), Taiwan (37,8%), Chine (14,9%), Corée (12,5%), Europe (6,6%), Japon (4,6%), Thaïlande (4,4%), Singapour (2,4%), Philippines (2,2%), Malaisie (1,8%) et autres (2,5%).

