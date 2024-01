Teradyne, fournisseur d'équipements de test de semi-conducteurs, a retiré l'an dernier de Chine des activités de production d'une valeur d'environ un milliard de dollars, a déclaré lundi un porte-parole de l'entreprise, après que les réglementations américaines en matière d'exportation ont entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

L'usine de Suzhou était le principal site de production de l'entreprise pour ses équipements de test de semi-conducteurs, qu'elle sous-traitait à Flextronics.

Teradyne, basée dans le Massachusetts, a délocalisé sa production après que les règles américaines publiées en octobre 2022 ont restreint les exportations vers les installations de fabrication de semi-conducteurs dans le cadre d'un effort visant à empêcher la technologie américaine d'aider l'armée chinoise.

Ces dernières années, de nombreuses entreprises américaines ont tenté de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, alors que la bataille technologique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie et que les autorités de régulation limitent le commerce de technologies sensibles telles que la fabrication de puces.

Teradyne, qui publie ses résultats mardi, a averti les investisseurs dans son rapport annuel 2022 de l'impact potentiel des réglementations d'octobre et, en octobre 2023, a déclaré que les restrictions touchaient à la fois les ventes de Teradyne à certaines entreprises en Chine et ses opérations de fabrication et de développement.

Vendredi, le directeur de la conformité et de l'éthique de Teradyne, Brian Amero, s'est exprimé lors d'une conférence virtuelle sur l'exportation au sujet de l'abandon de la Chine.

"Nous fabriquions en Chine et nous avons dû obtenir une autorisation d'urgence pour poursuivre cette activité", a déclaré M. Amero lors de l'exposition annuelle sur l'exportation du Massachusetts Export Center. "Nous avons décidé que c'était trop risqué et nous avons donc transféré la fabrication hors de Chine, ce qui a entraîné des dépenses non négligeables.

Amero a expliqué que certains fournisseurs refusaient d'expédier des marchandises à l'entreprise, malgré son autorisation, ce qui entraînait des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a fini par obtenir des licences pour atténuer l'impact des réglementations et, lorsque les États-Unis ont mis à jour les règles en octobre 2023, ils ont prévu une exception pour les équipements de test utilisés après la création d'une plaquette de silicium.

"C'est toujours une question d'actualité", a déclaré M. Amero lors d'une conférence intitulée "The China Balancing Act : Complying with Export Controls While Maintaining Your Sanity" (L'équilibre en Chine : respecter les contrôles à l'exportation tout en restant sain d'esprit).

Bien que Teradyne n'ait pas été une "cible directe" des règles, il a déclaré que l'entreprise avait été "considérablement affectée par celles-ci". Et nous le constatons en termes de parts de marché".

Amero n'a pas fourni de chiffres. Mais pour les trois mois qui se sont terminés le 1er octobre, la Chine a représenté 12 % des revenus, contre 16 % pour le même trimestre de l'année précédente.