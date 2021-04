ARK achète pour 64 millions de dollars d'actions Coinbase et vend pour 99,5 millions de dollars d'actions Tesla

ARK a acheté vendredi 187 078 actions de Coinbase, qui a fait ses débuts sur le Nasdaq en début de semaine, dans un achat d'une valeur de près de 64 millions de dollars au cours de clôture du jour de 342 dollars.

Elle a vendu 134 541 actions de Tesla, pour une valeur de 99,5 millions de dollars à la clôture de vendredi. Tesla reste de loin la plus grande position en valeur de la firme sur ses principaux fonds.

Les fonds ajoutés étaient le fonds phare ARK Innovation, l'ETF Next Generation Internet et l'ETF Fintech Innovation.

Les achats de Coinbase s'ajoutent aux 341 186 actions achetées jeudi et aux 749 205 actions achetées mercredi.

ARK a vendu les actions Tesla de son fonds phare et de son ETF Next Generation Internet.

Le pari sur Coinbase donne à ARK une exposition plus indirecte aux crypto-monnaies en plus de ses gros paris sur des entreprises comme Tesla, qui a récemment investi dans le bitcoin et déclaré qu'elle accepterait la crypto-monnaie comme paiement pour ses voitures.

La célèbre gestionnaire de fonds Wood a acquis une certaine notoriété l'année dernière auprès des investisseurs particuliers et a réussi à attirer une masse constante de liquidités dans ses fonds en ébullition.